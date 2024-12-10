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竹縣遊樂園副協理遭解雇 法院指應給改善判無效

2024/12/10 17:09
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹縣某遊樂園周姓副協理涉對下屬職場霸凌遭解聘，周男不服提訴訟，新竹地院表示，遊樂園應先給周男改善機會或懲戒處分，卻直接解僱，違反解僱為最後手段性原則，解雇無效。

新竹地方法院民事裁定書指出，周男原在某遊樂園擔任中區行銷處娛樂表演部副協理，去年9月獲通知，以職場霸凌委員會認定成案，決定予以免職處分。

周男指出，因員工扮演吉祥物的偶裝舞蹈表演姿勢不到位，他要求加強練習偶裝舞蹈等細節，也讓部屬參與企劃製作，並未對2人職場霸凌。

勞動法庭法官認為，聲請人（周男）有不法侵害行為，但資方未給予聲請人改善機會或先予懲戒等處分，卻予解僱，已違反解僱最後手段性原則，解僱無效。

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法官指出，周男已於去年12月間向新竹縣政府聲請調解，請求恢復僱傭關係，經調解不成立後，周男已向地院提確認僱傭關係存在，待訴訟終結確定前，應繼續僱用周男，並按月給付新台幣8萬元薪資。此案可抗告。

對此遊樂園透過文字表示，公司重視員工的職場健康環境、及保障員工的工作權，這次是因爲接獲員工的集體投訴而依合法的流程進行處置，將提抗告。（編輯：林恕暉）1131210

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