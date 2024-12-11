雪隧內逼車狂按喇叭閃遠燈 駕駛恐吞2.4萬元罰單

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）1名租賃小客車駕駛8日晚間在國道5號雪山隧道內，對前方車輛惡意逼車、狂閃遠光燈、按喇叭。經警方蒐證後已開出罰單，駕駛可能遭罰新台幣2.4萬元。

網友8日晚間在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文並上傳影片指出，雪山隧道往宜蘭方向出現逼車狂魔，後方車輛瘋狂閃遠光燈，車距幾乎碰「屁股」（車尾），並狂按喇叭。

這名網友表示，當時她們的車速約時速80公里至90公里，前方也有車無法再加快車速，從進雪隧就被逼（車）直到出了雪隧，實在很危險，車上還有嬰兒被嚇到大哭，雖有立刻報警，但警方請她們7天內上傳影片檢舉。

國道第九公路警察大隊今天表示，8日接獲新北市110轉報逼車案，雖即時與報案人電話聯繫，但涉及逼車車輛已駛出雪隧並超車離去，因此未派遣巡邏車前往，警方之後除向報案人說明有關科技執法及違規檢舉作業，並立案調查。

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第九公路警察大隊指出，經調閱相關影像後，涉案車輛為租賃小客車，確實有逼車及緊迫前車等不當駕駛行為，違規事實明確，已依違反道路交通管理罰條例43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」舉發，可處6000元至36000元罰鍰，並記違規點數、駕駛須接受道路安全講習。

依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，這名駕駛恐遭罰2.4萬元。（編輯：林恕暉）1131211