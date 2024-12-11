補習班、書局涉盜版教材侵權2億元 刑事局逮4嫌

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）桃園市某補習班非法重製侵權試卷並公開傳發電子檔給學生，另新北市某書局將出版品非法影印轉售，初估2案侵權市值逾2億元，刑事局接獲檢舉循線查獲4嫌函送偵辦。

刑事局今天發布破案新聞，智慧財產權偵查大隊偵一隊長蔡調坤表示，近年常有不肖人士涉嫌未經出版社等著作權人同意與授權，便將其發行的教材、試卷等著作，以影印、掃描等手法重製，並透過通訊軟體大量傳輸、散布，或透過電商平台公開販售，謀取大量不法獲利，嚴重侵害智慧財產權。

警方日前接獲檢舉，指桃園市桃園區某地區連鎖補習班涉嫌非法重製侵權試卷，並透過Line通訊軟體公開傳輸、散布電子檔，提供給補習的學生及家長們。

經查證確認後，5月發動搜索行動，於桃園市桃園區查扣侵權考題本600餘份、侵權測驗卷影本200餘張、盜版試卷PDF（可攜式文件格式）檔及題庫系統電子檔電磁紀錄、手機等事證，並將涉案的負責人李姓男子（58歲）及班主任莊姓男子（41歲）依違反著作權法罪嫌，函送桃園地檢署偵辦。

另外，新北市永和區某老字號在地書局日前也遭人檢舉，指其以經銷商身分合法取得出版社產品，卻非法影印後並張貼於蝦皮賣場販售，刑事局獲報追查，於8月初到書局執行搜索，並查扣侵權測驗卷數十箱、侵權光碟、出版社相關合約及電腦主機等證物。

警詢後，將書局的第二代負責人黃姓女子（45歲）及黃姓男子（40歲）姊弟2人同樣依違反著作權法罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

據了解，上述2案受害出版商共有3家，初估侵權市值各逾新台幣1億元。

刑事局呼籲，為保護智慧財產權及維護學生受教權，請民眾勿於非法途徑購買此類侵權試卷助長犯罪行為，並主動檢舉校園、補習班非法使用盜版教材情事，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保智慧財產權保護完善。（編輯：戴光育）1131211