新北2男網售盜版遊戲音樂 侵權市值逾3億遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）電玩「三國群英傳」業者發現有人網售盜版遊戲，刑事局獲報後追查，發現居住新北市的戴姓、朱姓男子分別自中國購買盜版遊戲及音樂後轉售，侵權市值逾3億元，警詢後送辦。

刑事局今天發布破案新聞，智慧財產權偵查大隊偵一隊長蔡調坤表示，日前接獲國內電玩業者檢舉指有網拍業者於蝦皮賣場刊登販售盜版電腦程式著作及音樂著作資訊，產品包括「三國群英傳」與「天堂」等近百款遊戲軟體，以及華語、英語、台語等近5000首音樂。

警方經循線追查發現，居住新北市三重區的菜販戴姓男子（28歲）及居住新北市蘆洲區的網路食品賣家朱姓男子（35歲）分別涉有重嫌。

據調查了解，互不相識的戴男、朱男分別付費加入中國的網路遊戲論壇，藉此認識中國販售盜版遊戲及音樂的賣家後，經私下討論、媒合交易價後，由中國賣家在淘寶網站開單交易，雙方完成買賣後便下架盜版內容。

戴男、朱男分別購得盜版遊戲及音樂後，便各自在國內網路賣場刊登販售資訊，待不特定消費者下單購買，再將盜版遊戲、音樂的數位檔案存放於隨身碟出貨，或存放於Google雲端硬碟空間供消費者自行下載。

據初步統計，涉案網路賣場交易量累積近3000筆，且金流逾新台幣100萬元。其中，戴男半年不法所得約逾百萬元，朱男1年所得也達100多萬元，2嫌以低買高賣方式謀取暴利共逾300萬元，侵權市值高達3億240萬餘元，影響商標權人及著作權人的權利甚鉅。

刑事局見時機成熟，今年6月至新北市執行搜索，分別查獲戴男及朱男。2嫌到案後，都坦承不諱。

2嫌侵權檔案多達62萬筆，警方耗費長期時間通知被害廠商逐一核對確認，近日依違反商標法及著作權法等案事證將2嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1131223