北高雄連2起野狗路邊竄出釀禍 婦騎車相撞不治

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）北高雄近來發生野狗竄出致騎士摔傷意外，李姓女騎士騎機車經高雄路竹與竄出野狗相撞，送醫不治。湖內警分局今天指出，阿蓮8日也有一名男機車騎士撞到野狗摔車，幸無大礙。

北高雄近來連續發生野狗竄出致機車騎士反應不及撞擊摔傷意外，高雄市政府警察局湖內分局昨天獲報，56歲李姓婦人昨天清晨5時許騎乘機車沿路竹區大公路外側車道北往南行駛，左側突有一隻無牽繩野狗衝出，李婦機車撞擊野狗摔倒，後方2名機車騎士也閃避不及摔傷，但李婦傷勢嚴重經送醫宣告不治。

警方到場處理時，抓到與李婦相撞野狗，經送動物醫院掃描，確認沒裝有晶片，詳細肇事責任仍由高雄市政府警察局交通警察大隊分析研判。

湖內警分局今天指出，阿蓮區玄中路與玄中路705巷路口8日下午2時許也發生一起類似事故，35歲曾姓男騎士騎乘機車行經路口與野狗相撞，幸曾男四肢擦挫傷，意識清楚，無酒駕情形，經送醫救治後無大礙；闖禍野狗案發後則鑽進草叢逃逸，當場搜尋未果。

警方強調，統計此路口10月至昨天事故資料，肇因分別為未保持安全車距、分心駕駛、煞車失靈及支線道未禮讓幹線道，均與犬隻無關。

湖內分局呼籲，駕駛人應隨時注意車前狀況，並遵守速限規定，如遇突發狀況，應立即減速、保持適當安全距離，以維自身及大眾交通安全。（編輯：孫承武）1131213