桃園理化老師協助製毒品 一審判刑7年9月

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市一名梁姓國中理化老師涉嫌加入製毒集團並傳授製毒工法，去年被桃園檢警破獲。桃園地方法院認為梁男在此案中具有不可或缺的地位，今天判處他有期徒刑7年9月，可上訴。

桃園地檢署調查，梁男（44歲）原是國中理化老師，被地方角頭麥姓男子（48歲）、劉姓男子（45歲）吸收共組製毒集團，由梁男傳授製造毒品技術、購買製毒所需原料與器材設備，麥男、劉男負責製毒。

警方去年9月間破獲梁男等人位於楊梅區的製毒工廠，並起獲出第3級毒品「喵喵」成品、半成品約200公斤，桃園地檢署依毒品等罪起訴3人。

桃園地方法院審理時，梁男辯供稱不知道麥男、劉男製毒，他幫忙購買的製毒原料與器材設備都是合法物品，也沒有指導麥男製毒等。

法官檢視梁男等3人的手機等證據後，認定梁男確實知道麥男製毒，也曾在觀看製毒成果後幫忙解決過程中的化學反應問題，在此案中具有不可或缺的地位。

桃園地方法院今天依違反毒品危害防制條例，判處梁男有期徒刑7年9月，麥男有期徒刑5年3月，劉男有期徒刑3年11月，可上訴。（編輯：戴光育）1131213