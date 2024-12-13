北市濱江街12/17起試辦調撥車道 增下班通行空間

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市警方指出，為紓緩濱江街下班車潮，17日起於平日傍晚5時至晚上7時，在濱江街150巷至國道南下入口匝道前試辦調撥車道，將派員警在中山抽水站前等3處管制點疏導交通。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料表示，台北市交通管制工程處規劃濱江街（濱江街150巷至國道南下入口匝道前）自17日起在平日傍晚5至晚上7時試辦實施調撥車道管制，西往東內側車道將調撥從東往西方向（往國道南下入口）讓車輛通行，增加車流通行空間。

警方指出，為避免汽車駕駛誤駛調撥車道，17日下午將派員警前往調撥車道起點（濱江街150巷）、濱江街上國道前路口（大佳國小前、中山抽水站前）實施交通管制及引導車流措施。

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管制範圍，警方表示，包含基9號疏散門東往西車輛管制進國道，自林安泰古厝的西往東方向穿越涵洞的車輛僅能上國道，未要開上國道的車輛須行駛林安泰古厝旁堤外便道，穿越基10號疏散門後，駛出基8號疏散門後，才能連接市區道路。

警方指出，汽車駕駛在試辦期調撥車道管制時段，應配合現場義交及警力指引，當天路況將隨時提供警廣、交通管制工程處利用相關系統進行宣導，駕駛人可多留意相關訊息且在當天提前改道。（編輯：戴光育）1131213