台中啟動3天酒駕大執法 2天已移送18人

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市日前發生酒駕事故，22歲林姓男子撞7車，釀1死3傷。中市警察局12至14日起，一連3天不分晝夜酒駕大執法，12、13日已取締移送18件，今天晚間將持續取締。

台中市12日發生林姓男子酒駕，在北區、中區、東區高速狂飆，撞7車釀1死3傷。台中市警察局今天發布新聞稿，12至14日進行酒駕大執法，統計12日及13日共取締23件，其中移送法辦18人。

警察局表示，根據交通部道安資訊網公布，台中市酒駕死傷交通事故113年1至9月，共計901件，相較去年同期1110件，減少209人，降幅達18.8％。

每10萬人口酒駕肇事死傷人數，113年1至9月31.6人，較去年同期39.2人，減少7.6人，降幅19.39％。另113年1至10月取締酒後駕車件數達5967件。

為防制酒駕，中市警局將強化酒駕執法，同時督促酒店、KTV、餐廳及提供飲酒的營業場所業者善盡社會責任，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等。（編輯：郭諭儒）1131214