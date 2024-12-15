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台裔男澳洲失蹤妻子身亡 駐雪梨辦事處將適時協助

2024/12/15 19:34
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）一名從中國移居澳洲的女子日前被發現陳屍在雪梨機場附近的公園，其台灣裔丈夫下落不明。外交部表示，駐雪梨辦事處已與當地警方及家屬取得聯繫，將適時提供協助。

紐西蘭媒體1news報導，一名晨跑民眾9日上午7時在雪梨機場附近一處公園的灌木叢內，發現33歲女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）的遺體被塑膠包裏著，其33歲丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯）下落不明，當地警方「極為關切」他的安危。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，李卓君大約20年前從中國移居澳洲；澳洲廣播公司（ABC）報導，陳家寶是台灣裔。

對此，外交部晚間回覆中央社指出，有關陳姓台灣人在澳洲雪梨失蹤及配偶死亡一事，駐雪梨辦事處已與當地警方及家屬取得聯繫，將適時協助警方及家屬。

外交部呼籲，台灣人旅外應隨時注意自身安全，倘遇急難事故，請立即報警並撥打急難救助電話，駐外館處將於第一時間提供必要協助。（編輯：楊蘭軒）1131215

李卓君
雪梨機場附近發現中國裔女裹屍 台裔丈夫下落不明
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