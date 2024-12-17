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雪梨中國女棄屍案又發現遺體 警初判為失蹤台裔丈夫

2024/12/17 18:53
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）一名從中國移居澳洲的女子日前被發現陳屍在雪梨機場附近公園，其台灣裔丈夫下落不明。警方今天宣布發現疑為失蹤丈夫的遺體，並稱2人可能是因欠錢被殺害，歹徒已逃離澳洲。

一名晨跑民眾9日上午7時在雪梨機場附近一處公園的灌木叢內，發現33歲女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）的遺體被塑膠包裏著，其33歲丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯）下落不明。

「衛報」（The Guardian）報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方今天宣布在距離李女遺體約10公尺處又發現一具屍體，並稱死者是陳男的「可能性很大」，但尚未正式確認身分。

警官杜赫蒂（Danny Doherty）指出，這具遺體泡在溪水中並被蘆葦覆蓋，鑒於屍體腐爛程度，可能難以辨識死者身分，但警方已聯繫陳男在台灣的親屬。

警方認為，這對夫妻在雪梨以西的格林納克（Greenacre）被殺後同時遭棄屍，遇害時間為11月底左右。

根據杜赫蒂的說法，警方已掌握到一條強而有力的調查線索，顯示犯案動機可能涉及「欠錢」，而且至少可能有2人涉案。警方認為凶手先前往昆士蘭州（Queensland），然後潛逃國外。

杜赫蒂表示，陳男手機已在昆士蘭州尋獲，而且可能被涉案人士使用過。新南威爾斯州警方正在跟昆士蘭州警方及台灣、中國當局合作調查。

杜赫蒂也試圖消除外界「影射」陳男可能涉及李女命案的說法，表示「事情顯然不是這樣」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1131217

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台裔男澳洲失蹤妻子身亡 駐雪梨辦事處將適時協助雪梨機場附近發現中國裔女裹屍 台裔丈夫下落不明
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