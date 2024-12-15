雪梨機場附近發現中國裔女裹屍 台裔丈夫下落不明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲雪梨機場附近公園近日被人發現一具以塑膠包裏的女性遺體，死者身分經證實為來自中國的女子，而她的台灣裔丈夫目前下落不明，警方正調查他是否為嫌犯，或者同為受害者。

紐西蘭媒體1news報導，一位晨跑民眾9日上午7時在雪梨機場（Sydney Airport）附近一處公園的灌木叢內，發現33歲女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li，音譯）的遺體被塑膠包裏著。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，李卓君大約20年前從中國移居澳洲。本月稍早時，李卓君的母親無法聯絡到她，之後向相關當局通報失蹤。

根據1news報導，李卓君的33歲丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen，音譯）依然下落不明，當地警方「極為關切」他的安危。

澳洲廣播公司（ABC）報導，陳家寶是台灣裔，據形容他是亞洲長相，身高約165至170公分之間，體型纖瘦、黑髮以及棕色眼睛。

據報導，凶殺案調查組（Homicide Squad）警司杜赫蒂（Danny Doherty）表示，警方不確定陳家寶是否還活著。

杜赫蒂昨天於記者會指出，警方想與陳家寶談論此案，但他是涉案人或受害者，目前仍不得而知，他和李卓君同時被通報失蹤，警方不知他的下落，無法確定生死。

杜赫蒂還說，沒有任何這對夫妻發生家暴或涉及組織犯罪的通報消息。他也提到，警方正調查是否有第三人涉案。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1131215