方銘健范揚松 請辭台灣新故鄉智庫協會監事

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案進入尾聲，曾約談台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強與顧問孫鳳群後請回，此協會原有27名理監事，日前協會官網顯示監事方銘健、范揚松已請辭。

台灣新故鄉智庫協會由前國家安全會議諮詢委員蘇進強、前台北市副市長鄧家基等人發起，於民國112年1月8日召開成立大會，推選民眾黨主席柯文哲為第1任理事長，蘇進強為秘書長。

協會官網指出，常務理事為民眾黨前秘書長謝立功、前民眾黨立委張其祿；理事包括民眾黨前秘書長周台竹、許立民、曾燦金、陳學台、曲兆祥、潘東豫、杜震華、張五岳、鍾慧諭、林萬發、馮國豪、蔡富澧、謝政道、蘇素珍、楊文墅、林照東、民眾黨立委林國成、傅永茂。

此外，常務監事為鄧家基；監事包括郭奇特、教授方銘健、前媒體人葛樹人、余鑑昌、柯文哲新竹高中同學范揚松、民眾黨財務長梁秀菊。根據官網顯示，方銘健與范揚松日前已請辭，請辭消息已備註在理監事名單中。（編輯：張銘坤）1131217