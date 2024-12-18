軍人盜取同袍手機內女子裸照外流 賠140萬獲緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄蔡姓官兵在陸軍步訓部受訓期間，涉偷拿陳姓同袍手機猜到密碼解鎖，並將手機內一名女子裸照傳到自己手機再對外散布，蔡男賠償140萬和解，高雄地院判3月緩刑5年。

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高雄地方法院審理時，蔡男坦承擅自取走陳姓同袍手機再猜到密碼解鎖，隨後就將女子裸照轉傳到自己手機。並同意各賠償陳男、女子新台幣80萬元、60萬元獲得原諒。法官考量蔡男無前科，且事後已積極彌補犯行損害，據此依違反個資法非公務機關非法利用個人資料罪判刑有期徒刑3月，得易科罰金，另宣告緩刑5年，可上訴。

判決指出，蔡男與陳男民國110年7月至12月間一同在陸軍步兵訓練指揮部受訓，受訓期間2人睡在同寢室，但蔡男卻偷拿陳男手機猜到密碼解鎖，並將手機內一名女子裸照傳到自己手機，再散布給數名同袍。女子事後得知裸照遭外流，氣得提告妨害秘密等罪。（編輯：謝雅竹）1131218