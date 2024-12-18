草屯鎮長補選倒數1個月 投檢進駐警局督導選舉查察

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）草屯鎮長補選投票倒數1個月，民進黨參選人蔡銘軒提4大福利政策，國民黨簡賜勝勤走基層；南投地檢表示，專責主任檢察官及檢察官今天起進駐草屯分局，督導選舉查察。

南投縣選舉委員會定於民國114年1月18日舉行草屯鎮長補選投票，由國民黨南投縣議員簡賜勝對決民進黨南投縣議員蔡銘軒；南投地方檢察署表示，專責主任檢察官、檢察官今天起進駐南投縣警察局草屯分局及各派出所，隨時督導選舉查察準備工作。

根據南投地檢署今天發布的新聞稿，針對114年2月15日起舉行的各級農漁會選舉與總幹事遴聘，及南投縣草屯鎮長補選召開選舉查察會議，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村表示，草屯鎮長補選是明年全國首次選戰，各方矚目，辦理選舉查察工作須客觀中立，適時發布查賄成果新聞，就是最有效反賄宣導。

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南投地檢署檢察長黃元冠指出，距離補選投票日僅剩1個月，選情瞬息萬變，檢、警、調、政風人員應保持密切聯繫，針對所有檢舉及網路訊息，不預設立場皆應謹慎查證；另外，這次補選及農漁會選舉適逢歲末年終及農曆春節，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈形式進行，各機關有不法情資務必迅速通報偵辦。

南投地檢署指出，南投地區檢、警、調、政風團隊針對農漁會選舉及草屯鎮長補選已做好萬全準備，對任何妨害選舉犯罪行為一定嚴查速辦；任何人獲知妨害選舉情事鼓勵踴躍檢舉，檢舉賄選專線0800024099，絕對保密，檢舉獎金最高新台幣200萬元。（編輯：陳仁華）1131218