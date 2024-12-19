台中興中街6死大火 一審縱火房客判無期、房東7年

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市興中街一棟大樓2年前發生火災釀6死6傷，鄭姓房客不滿莊姓女房東要求他搬走而縱火，火勢延燒莊女堆置物品，台中地院一審今天依殺人罪判鄭男無期徒刑、莊女7年，可上訴。

全案歷經台中地院2年多審理，今天上午一審宣判，依殺人罪判處鄭男無期徒刑、褫奪公權終身，並依刑法公共危險阻塞集合住宅逃生通道致死罪、廢棄物清理法等，判莊女7年徒刑，全案可上訴。

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台中市中區興中街1棟7層樓建物，民國111年3月6日遭縱火，造成6死6傷，檢方查出，莊女購入興中街公寓，加蓋頂樓至9樓，又分隔出41間房出租，卻將撿拾來的資源回收物堆置在1至9樓的樓梯、走廊、陽台，房客難以通行。

鄭男111年2月向莊女承租8樓頂樓加蓋的套房，但他入住後，除欠繳房租，又因門鎖損壞、放任熱水自流，加上他飼養的寵物羊隨地便溺，造成環境髒亂，多次與莊女發生爭吵，同年3月6日上午，莊女要求鄭男搬離，鄭男不滿到2樓以打火機點燃電梯口的垃圾袋，火勢延燒莊女堆置走廊的雜物，一發不可收拾，釀成6死6傷。（編輯：謝雅竹）1131219