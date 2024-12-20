幫派組販售喪屍煙彈毒品集團 北市警逮6人送辦

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（中央社記者劉建邦台北20日電）竹聯幫柯姓男子組販售喪屍煙彈的毒品集團，台北市刑警大隊偵七隊經蒐證，循線逮獲柯男等6人，並搜出可分裝成476顆摻有依托咪酯煙彈的原油及毒品等物，警詢後依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料指出，偵七隊經網路巡邏發現，有竹聯幫成員在新北市汐止區附近以通訊軟體及社群軟體販賣摻有依托咪酯的煙彈，經查柯姓男子等人涉重嫌。

警方說，柯姓男子發現喪屍煙彈有利可圖，夥同旗下成員透過網路兜售，經專案小組蒐證，日前時機成熟後，循線溯源查緝6人到案，並發現柯男把家中當成依托咪酯煙彈的分裝場。

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警方在柯姓男子等人的住處搜出依托咪酯原油952公克等物，初估此批原油可分裝476顆摻有依托咪酯煙彈。警詢後以違反毒品危害防制條例罪嫌把柯男等人移送台北地方檢察署偵辦，並向台北地方法院聲請羈押獲准。

台北市刑警大隊表示，將持續追查依托咪酯煙彈的原油來源，呼籲民眾勿輕易吸毒，因毒品殘害健康，更容易引發犯罪，且終身將受毒癮控制，會全力查緝毒品防止危害民眾。（編輯：李錫璋）1131220