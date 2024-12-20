中油林園廠乙烯外洩 球槽微漏已灑水戒護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄20日電）高雄中油林園廠今天發生法蘭乙烯外洩，中油表示，當時正例行檢修球槽，之後發現微漏馬上灑水戒護。環保局指出，經查未收集到空污物，違反規定將裁處最高2000萬元罰鍰。

中油內部人員接受中央社記者電訪表示，事發當時正在進行球槽例行檢修作業，在檢查後進行人孔確認作業時發現微漏，當時在旁戒備的廠內消防車馬上灑水戒護，民眾所看到的煙霧是水氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市環保局說明，中油林園廠下午2時9分乙烯球槽法蘭發生洩漏，經查為球槽檢修完後，送料過程發現洩漏，立即將球槽內的乙烯排空回收，後續將更換法蘭墊，中油也出動廠內消防車灑水戒護。

環保局後續派員至廠區周界監測環境，量測總揮發性有機物TVOC濃度為27ppb，尚無異常。經查林園廠法蘭乙烯洩漏，未有效收集空氣污染物，違反空污法第23條規定，將裁處新台幣10萬元至2000萬元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1131220