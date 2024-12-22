統神拳賽後遭人毆打提告 警方將涉案2男依法送辦

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航昨晚和網紅「蹦闆」呂育銓昨晚打拳賽引發糾紛，「統神」賽後遭黑衣男施暴，「蹦闆」坦承是抬轎者釀禍道歉，警方受案後將陳男和李男依法偵辦。

《拳上 2024》昨晚在台北小巨蛋舉行，「統神」與「蹦闆」對決，後者以些微差距奪勝，引發「統神」不滿大喊不公平，煙硝味瀰漫，「統神」賽後還遭黑衣人施暴，警方獲報到場處理。

「蹦闆」事後透過IG發文表示，對於場外紛爭感到非常抱歉，「這場賽事已經結束，自己不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事，但也坦承黑衣男是他朋友請來表演進場抬轎者，自己未即時制止也有過錯。

對此，台北市警察局松山分局今天透過新聞稿表示，轄下中崙派出所昨晚接獲報案，稱小巨蛋B1活動休息活動區域有發生糾紛，立即派員到場查處，但趕赴現場時已無打架情事。

據調查了解，「統神」稱和賴姓女同事因爭執活動比賽裁判事宜，遭陳男和李男等人徒手毆打，造成他頭部受傷，現場活動工作人員當下也立即隔絕雙方。

由於案發後，「統神」對陳男和李男提出傷害告訴，警方除帶回2人調查外，也持續調閱監視器調查，全案朝妨害秩序、傷害等罪偵辦。（編輯：張銘坤）1131222