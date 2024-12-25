長期受家暴泰籍女殺前夫 判刑2年10月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北25日電）泰國籍祈姓女子不甘長期被前夫羞辱及家暴，持刀刺死前夫後自首。一審判處有期徒刑5年6月，二審考量適用刑法情堪憫恕規定，減刑至2年10月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，祈女與前夫育有3名子女，婚後曾多次遭受家暴，並曾聲請保護令；兩人離婚後仍同住一處，因前夫正裝潢新居，暫居於桃園市一間汽車旅館。

民國111年8月間，祈女因無法及時接送前夫出院，雙方在旅館房內爆發激烈口角；期間，前夫不僅辱罵祈女，還命其下跪，並將口中飯菜與口水吐向祈女臉上。

祈女忍無可忍，先以鏡子底座砸向前夫，前夫則拿起水果刀反擊，兩人扭打，祈女奪下刀後，憤而刺向前夫並表示「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」等語。前夫送醫後，失血過多身亡，祈女則向到場的警員自首。

一審桃園地方法院依殺人罪判處祈女有期徒刑5年6月，檢察官、祈女不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，祈女始終坦承犯行，且案發後仍持續照顧3名子女，並獲得前夫家屬諒解，已見悔悟之心，因此撤銷原判，改依刑法第59條情堪憫恕規定減刑，判處2年10月徒刑，另審酌未成年子女利益，未對祈女宣告驅逐出境。

案經上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131225