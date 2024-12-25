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涉貪案31日將宣判 林姿妙：相信司法會還清白

2024/12/25 15:44（12/25 16:06 更新）
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宜蘭縣長林姿妙（圖）25日在縣府舉辦就職6週年記者會，對外細數交通與社會福利等政績。面對媒體詢問她的涉貪案將在31日宣判，有無信心獲判無罪。她說，堅信司法會還她清白。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年12月25日
宜蘭縣長林姿妙（圖）25日在縣府舉辦就職6週年記者會，對外細數交通與社會福利等政績。面對媒體詢問她的涉貪案將在31日宣判，有無信心獲判無罪。她說，堅信司法會還她清白。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年12月25日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣長林姿妙今天舉辦就職6週年記者會，對外細數政績。媒體詢問，她的涉貪案將在31日宣判，有無信心獲判無罪。林姿妙回答，依舊堅信司法會還她清白。

林姿妙與多名宜蘭縣府官員被控以處理民間用地免增土地徵值稅，換取地主陳正勳等人提供土地作為國民黨2020總統大選宜蘭競選總部使用，獲有免拆等不正利益，宜蘭地方檢察署依貪污治罪條例起訴。

全案在10月23日辯論終結，檢方在林姿妙涉貪部分，當庭請求宜蘭地方法院法官從重量刑20年、褫奪公權5年，法院預定31日一審宣判。

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林姿妙今天率領宜蘭縣府一級主管在縣府大廳舉辦就職6週年記者會時表示，回顧6年來，縣府在交通建設、民生福祉、環境永續、經濟發展、社會福利等都有顯著政績，包含推動高鐵延伸宜蘭，發展為東部轉運中心，並爭取宜蘭鐵路高架化，促進鐵路兩側的都市均衡發展。

她指出，縣府日後除持續推動各項建設，年長者的照顧也是施政重點，也感謝縣府團隊同心合作、勇於創新挑戰，才能交出亮眼的施政成績。（編輯：戴光育）1131225

#宜蘭縣
#林姿妙
林姿妙
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