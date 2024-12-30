加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
首頁 / 社會

林姿妙涉貪案 31日宜蘭地院宣判

2024/12/30 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪案經宜蘭地方法院近2年審理，預定明天宣判。檢方對她涉貪部分，向法院求處有期徒刑20年，但林姿妙數度堅稱清白，相信司法會還她公道。

林姿妙與縣府主管涉及弊案，宜蘭地方檢察署於民國111年8月23日共起訴15人，其中10人包含林姿妙為公務員，其他5人包含林姿妙女兒林羿伶及相關地主。

檢方調查，林姿妙與多名縣府官員被控以處理民間用地免徵土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供土地作為國民黨2020總統大選宜蘭競選總部使用，獲有免拆等不正利益達240萬元，檢方依貪污治罪條例、偽造文書等起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，檢方查出林姿妙過去在農會帳戶有超過7000萬元的異常金流進出，與她個人收入不相當，涉洗錢防制法的特殊洗錢罪。

全案在今年10月23日辯論終結。林姿妙數度強調，這起案件根本就是政治追殺，自己是清白；檢方在林姿妙涉貪部分，當庭請求法官從重量刑20年、褫奪公權5年；林姿妙在特殊洗錢罪部分，檢方向法官求處有期徒刑2年6個月，併科200萬元罰金，沒收不法所得。（編輯：張銘坤）1131230

林姿妙
涉貪案31日將宣判 林姿妙：相信司法會還清白冬戀蘭陽溫泉季開幕 50團體千人踩街嗨翻礁溪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：