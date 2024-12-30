林姿妙涉貪案 31日宜蘭地院宣判

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪案經宜蘭地方法院近2年審理，預定明天宣判。檢方對她涉貪部分，向法院求處有期徒刑20年，但林姿妙數度堅稱清白，相信司法會還她公道。

林姿妙與縣府主管涉及弊案，宜蘭地方檢察署於民國111年8月23日共起訴15人，其中10人包含林姿妙為公務員，其他5人包含林姿妙女兒林羿伶及相關地主。

檢方調查，林姿妙與多名縣府官員被控以處理民間用地免徵土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供土地作為國民黨2020總統大選宜蘭競選總部使用，獲有免拆等不正利益達240萬元，檢方依貪污治罪條例、偽造文書等起訴。

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此外，檢方查出林姿妙過去在農會帳戶有超過7000萬元的異常金流進出，與她個人收入不相當，涉洗錢防制法的特殊洗錢罪。

全案在今年10月23日辯論終結。林姿妙數度強調，這起案件根本就是政治追殺，自己是清白；檢方在林姿妙涉貪部分，當庭請求法官從重量刑20年、褫奪公權5年；林姿妙在特殊洗錢罪部分，檢方向法官求處有期徒刑2年6個月，併科200萬元罰金，沒收不法所得。（編輯：張銘坤）1131230