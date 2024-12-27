台中12月詐騙財損12.6億 警公布5大涉詐交友軟體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市警局分析中市詐騙案件，今天公布前5大涉詐交友軟體及假投資詐騙作案手法、二次詐騙態樣及AI變臉技術。12月發生1960件詐騙案，財損達新台幣12.6億元，籲民眾提高警覺。

台中市警察局召開記者會，公布台中市詐騙狀況，經過分析後，前5大涉詐交友軟體、假投資詐騙作案手法、二次詐騙態樣及AI變臉技術。

警方分析12月「台中市前5大」涉詐交友軟體，分別是「派愛族」、「CMB」、「抖音」、「Tinder」、「探探」，詐團多使用放長線釣大魚的方式，讓被害人在聊天過程中下載假投資APP，落入詐騙集團陷阱。

警局統計分析，台中地區12月份發生1960件詐騙案，高居全台22縣市第2名，財損金額達12.6億餘元，居全台財損第3名；以假投資詐欺最多，其次為假網拍詐欺案。假（交友）投資詐騙手法不管在件數或財損數，仍處高發狀態。

受騙女子小餅（化名）現身說明遭詐騙過程，她表示，透過TINDER交友軟體認識網友，雙方透過照片、視訊聊天，進而成為從未見過面的網公網婆。詐團取得信任後，開始誘導被害人下載投資APP，被害人以現金購買虛擬貨幣轉入詐騙集團錢包後，對方隨即消失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

小餅發現遭詐後並未立即報案，透過臉書尋找求助訊息，發現有知名律師團隊會協助將詐騙的錢取回，她依照對方的指示交付財物，後來變成一場空且身揹負債。

中市警局表示，民眾可透過「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）網頁查詢最新詐欺資訊、財損金額、詐騙類型及流程，每日提供最新詐騙案例及手法分析，民眾可檢視自身情況，是否也身陷詐騙中。（編輯：郭諭儒）1131227