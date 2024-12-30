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台北跨年晚會和阿妹演唱會 北市出動千警8偵爆犬

2024/12/30 11:31
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北跨年晚會明晚登場，歌手張惠妹也在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，為因應眾多活動人潮，北市警方今天表示，已規劃1000名警力和8隻偵爆犬進行安全維護和交通管制。

「台北最HIGH新年城－2025跨年晚會」明晚7時起在台北市政府前廣場舉辦，台北市警察局信義分局今天特別舉行「2025跨年活動維安說明」記者會。

信義分局副分局長王致傑表示，這次跨年晚會期間，特別結合刑事局防爆車、市警局刑事警察大隊特勤中隊照明車和新北市警察局警犬隊協助，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。

王致傑指出，由於跨年活動期間適逢台北大巨蛋舉行張惠妹跨年演唱會，警方將出動上千名人力、8隻偵爆犬進行安全維護和交通管制，市警局也統合信義分局、大安分局和松山分局，特別針對忠孝東路、光復南路、市民大道和菸廠路等路段加強交通疏導。

此外，包括市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口都有設置大型警備車和巡邏車；以層層遞進方式架設改道牌面；並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網，強化相關維安措施。

王致傑提到，晚會期間也在主辦單位5處服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項。

為免發生人群踩踏傷亡事故，王致傑指出，信義分局已針對人潮易聚集區域，包括主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等處，規劃「防踩踏小組」因應，於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線。

同時，若有發現推擠或跌倒情形，將立即派員至現場介入，避免事態擴大，並通報現場救護人員及時救援。

「台北最High新年城-2025跨年晚會」明天將登場，除市府廣場主舞台外，也打造4個不同音樂風格的多元舞台，提供民眾不同的跨年體驗，最後結合台北101大樓「Team Taiwan Champion」煙火秀，共同迎接2025年的到來。（編輯：張銘坤）1131230

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