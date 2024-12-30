台中客運公車闖紅燈險撞機車 警調閱監視器開罰

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中公車撞死女大生事故後，警方加強大客車執法，不料今天又有民眾目擊1輛台中客運公車上午在路口闖紅燈，險些撞上機車騎士﹔警方已調閱監視器，將查明行為人身分開罰。

媒體報導，有民眾今天上午9時多開車行經西區向上北路與英才路口，見綠燈準備要通過英才路口時，英才路上突然有1輛台中客運公車闖紅燈橫越向上北路，1輛轎車前方通行的機車險遭撞上，騎士驚魂未定停在路旁。

台中市警局第一分局今天表示，警方尚未接獲報案、檢舉，但經檢視影像違規行為，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，行經有燈光號誌管制交岔路口闖紅燈，將處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰，警方已依影片上顯示時間及車號，調閱監視器畫面查明行為人身分後開罰。

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台中市交通局透過文字稿表示，公車首重安全，尤其闖紅燈行為更是不被允許，交通局已要求各業者善盡管理責任，相關違規事項將依契約規定扣減1000至5000元違約金，違規的駕駛員業者再調回公司加強教育訓練。

巨業交通股份有限公司305號公車，今年9月22日行經台中中區宮原眼科前路口，撞到走在斑馬線上2名東海大學女學生，造成1死1傷。事故發生後，各界檢視大客車行車及行人安全環境，警方也加強大客車執法。（編輯：陳清芳）1131230