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反詐宣導出新招 豐原警聯名推打詐咖啡包

2024/12/31 15:47（12/31 16:41 更新）
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台中市豐原警分局與知名咖啡品牌合作，推出「打詐提神咖啡包」，上面有學生反詐騙繪圖作品，民眾享受咖啡香的同時，也提醒慎防掉入詐騙集團各類陷阱。（豐原警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月31日
台中市豐原警分局與知名咖啡品牌合作，推出「打詐提神咖啡包」，上面有學生反詐騙繪圖作品，民眾享受咖啡香的同時，也提醒慎防掉入詐騙集團各類陷阱。（豐原警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月31日
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）全台詐騙案件攀升，豐原警分局與知名咖啡品牌聯名推出「打詐提神咖啡包」，以學生繪製的反詐騙繪圖作品搭配防詐警語，10款不同造型，沖咖啡同時也能提醒慎防掉入詐騙陷阱。

豐原警分局今天發布新聞稿指出，113年度下半年辦理「畫出真相、戳破詐騙」反詐騙繪圖徵稿活動，學生踴躍投稿並於葫蘆墩文化中心展出入選作品。

近年來全台詐騙案件攀升，豐原警分局統計113年1月至12月25日共受理1997件詐騙案，其中假投資詐騙共有619件、假網拍詐騙共312件、假冒名義詐騙共151件、虛擬遊戲點數詐騙57件、簡訊連結詐騙共37件。

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豐原警分局與知名精品咖啡品牌聯名推出掛耳式咖啡包，結合反詐騙繪圖作品，搭配近年來的詐騙手法及溫馨防詐提醒短句，共有10款不同造型設計，更推出精美禮盒包裝，民眾沖泡享受咖啡香的同時，也提醒慎防掉入詐騙集團各類陷阱圈套。

豐原警分局長林大為表示，今年度已成功阻詐新台幣1億1387萬元，分局製作「打詐提神咖啡包」，以別出心裁方式提醒民眾慎防詐騙，不僅是宣導品，更是一種警民情感連結的象徵。（編輯：郭諭儒）1131231

#林大為
#豐原
#葫蘆墩文化中心
林大為
台中豐原大道自來水管工程 12月起封閉部分路段
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