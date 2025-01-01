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遊客衝合歡山迎元旦曙光 雨霧籠罩仍擠爆武嶺

2025/1/1 11:44（1/1 12:51 更新）
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迎接2025到來，大批遊客1日凌晨衝上合歡山武嶺等候迎接元旦曙光，雖起大霧、下雨，但眾多遊客仍塞爆武嶺停車場，仁愛分局員警冒雨及低溫疏導車流，直到約上午8時交通恢復順暢。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月1日
迎接2025到來，大批遊客1日凌晨衝上合歡山武嶺等候迎接元旦曙光，雖起大霧、下雨，但眾多遊客仍塞爆武嶺停車場，仁愛分局員警冒雨及低溫疏導車流，直到約上午8時交通恢復順暢。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年1月1日
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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）大批遊客今天凌晨衝上合歡山武嶺等候迎接元旦曙光，雖然起大霧又下雨，眾多遊客仍塞爆武嶺停車場，仁愛分局員警冒雨及低溫疏導車流，並取締8件違規停車、處理10件事故。

海拔3275公尺合歡山武嶺是觀星、看日出熱門景點，雖然今天山區天氣不佳、下著細雨，凌晨起仍湧入大批人潮等候迎接元旦曙光，南投縣警察局仁愛分局員警今天凌晨0時至上午8時，頂著寒風、低溫於省道台14甲線指標24至35公里處執行合歡山迎曙光交通疏導勤務。

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仁愛分局表示，合歡山各停車場今天凌晨就全滿，且車輛持續湧入，清晨在昆陽路段啟動台14甲線車輛2進、1出管制措施並持續疏導車流，上午約7時出現大量車潮湧入造成交通壅塞，觀看日出民眾約上午8時陸續駛離武嶺停車場，台14甲線車流趨於正常、交通恢復順暢。

仁愛分局指出，由於停車場全滿，遊客隨意違規停車妨礙車流，員警冒雨指揮交通並取締違規，統計今天執勤警力9人，疏導沿線交通及告發違停車輛8件，並處理10件A3（僅車輛或財物受損）交通事故，也呼籲假日上山遊客養足精神再開車、遵守道路速限。（編輯：龍柏安）1140101

#合歡山
#南投縣警察局仁愛分局
#省道台14甲線
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