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販毒集團藏身高雄回收廠8嫌落網 2警犬出擊建功

2025/1/3 16:35（1/3 16:41 更新）
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刑事局掌握情資發現楊姓男子為首販毒集團將高雄市大寮區某回收廠當據點，利用雜物多等作為掩護，日前循線逮捕楊男等8人到案，並透過2隻緝毒犬協助搜出毒品。左為3歲德國狼犬羅亞、右為3歲史賓格獵犬沃克。中央社記者劉建邦攝 114年1月3日
刑事局掌握情資發現楊姓男子為首販毒集團將高雄市大寮區某回收廠當據點，利用雜物多等作為掩護，日前循線逮捕楊男等8人到案，並透過2隻緝毒犬協助搜出毒品。左為3歲德國狼犬羅亞、右為3歲史賓格獵犬沃克。中央社記者劉建邦攝 114年1月3日
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（中央社記者劉建邦台北3日電）楊姓男子把高雄市某回收廠當據點，利用腹地大且雜物多又隱密，涉與同夥在貨櫃屋內分裝毒品後販售。刑事局與保三總隊合作出動2隻緝毒警犬搜出毒品，逮捕楊男等8嫌送辦。

刑事局今天召開記者會，國際科偵一隊隊長楊國松表示，接獲情資有販毒集團把高雄市大寮區某回收廠當據點，此集團採進口到出貨的一條龍經營模式，經查以楊姓男子為首集團涉重嫌，與高雄市警察局等單位組專案小組查緝。

專案小組查出，有販毒前科的楊姓男子（28歲）疑與歐洲販毒集團合作，從國外進口各類型的毒品抵台，為規避查緝，選定高雄市大寮區的回收廠當據點。

經專案小組埋伏發現，此回收廠腹地廣大，且雜物很多，加上地點隱密，又有許多貨櫃屋，研判以楊姓男子為首的販毒集團利用此狀況當掩護，在回收廠內從事不法。

專案小組掌握線索多月，日前前往高雄市、屏東縣等處搜索，專案小組成員先赴回收廠搜索，趁楊姓男子等2人在工作時進入逮人，搜出毒品咖啡包、愷他命等大批毒品，初估毒品價格約新台幣500萬元至600萬元。

楊姓男子等2人落網後，專案小組研判回收廠內另藏有大批毒品，協同內政部警政署保安警察第三總隊刑事警察大隊警犬分隊合作，指派史賓格獵犬、德國狼犬共2隻警犬到場協助。

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警方指出，2隻警犬展現專業，帶領幹員在回收廠內的一處貨櫃屋搜出毒品咖啡包成品1884包、未封裝毒品咖啡包230包、毒品分裝原料甲基安非他命、大麻磚1塊、愷他命等，此處猶如毒品雜貨店。

刑事局表示，逮捕楊姓男子等2人後，再循線查獲蔡姓男子等共6名同夥，並搜出1把制式衝鋒槍。警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌把楊男等8人移送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1140103

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