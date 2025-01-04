黨產會否決律師費申請 中廣聲請釋憲裁定不受理

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）中廣公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織並禁止處分不當財產，中廣申請以例外情形請求准予動用財產付律師費被否決，興訟敗訴確定，轉而聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

判決指出，不當黨產處理委員會依黨產條例規定，認定中國廣播股份有限公司為國民黨附隨組織，中廣所有財產中有部分為不當取得，或應移轉為中華民國所有，或應追徵其價額。依黨產條例規定，遭推定為不當取得的財產，原則上禁止處分，但有例外情形。

中廣不服黨產會處分，委任律師提起行政訴訟並聲請停止執行，支付律師費用新台幣168萬餘元，另就中廣與交通部間返還不當得利事件支付律師酬金6萬元，因此，向黨產會申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，即以例外情形請求黨產會准予動用財產，遭黨產會否決，中廣為此提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院認為，中廣申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，與黨產條例相關規定不符，黨產會予以否決，並無違誤，判決中廣敗訴。經上訴，二審由最高行政法院審理，二審駁回上訴，全案確定。

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中廣轉而聲請裁判憲法審查。中廣主張，原確定判決違反比例原則、平等原則、正當法律程序、法律明確性原則、法律不溯及既往原則與法律保留原則，已侵害中廣受憲法保障的平等權、財產權與訴訟權。

憲法法庭指出，原確定判決認定中廣主張應給付的律師酬金等費用，屬於私法上債務，且中廣為營利事業，已有相當營利所得，其無需經黨產會許可就能使用的5個金融帳戶內尚有上億元餘額，難認中廣無負擔資力；據此，認為其主張難認有敘明違憲，與聲請裁判憲法審查要件不合，裁定不受理。（編輯：戴光育）1140104