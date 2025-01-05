詐團車手黑吃黑搶走百萬元 北市警鷹眼逮5嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）北市文山區日前發生搶案，34歲黃姓男子和女友身懷新台幣135萬元，遭馬姓雙胞胎和劉姓男子持球棒及辣椒水攻擊搶走100萬元，警方獲報追查，發現詐騙集團黑吃黑逮5嫌送辦。

台北市警察局文山第一分局今天舉行破案記者會，偵查隊長陳俊銘表示，日前獲報轄內木新路三段一帶有民眾被搶走現金100萬元，立即派員到場處理，經查發現搶案似有隱情。

經調查了解，案發當天，擔任車手的34歲黃男與37歲陳姓女友接受詐騙集團指示，從台中搭高鐵北上前往案發地點，和王姓被害人面交現金135萬元。

不料，黃男得手後，隨即遭20歲雙胞胎馬姓兄弟夥同19歲劉男持球棒及辣椒水噴灑攻擊，3男當街搶走100萬元現金後逃逸。

警方偵辦發現此搶案疑為詐騙集團黑吃黑案件，立即成立專案小組偵辦，並將黃男和陳女先依涉詐欺罪解送台北地檢署偵辦，黃男以10萬元交保、陳女請回。

經持續追蹤3嫌動態，發現此集團成員十分狡猾，多以人頭租賃車輛做為交通工具，並以汽車旅館及日租套房為休宿場所，增加查緝難度。

但法網恢恢，專案小組確切掌握3嫌行蹤後，見時機成熟，於去年12月23日發動拘提行動，南下台中某間汽車旅館逮捕馬姓兄弟和劉男到案。

3人到案坦誠，說受到集團上級指示才犯案。全案詢後將3嫌依涉強盜罪移送北檢偵辦，全數裁定羈押，警方將持續向上溯源追幕後指使者。（編輯：方沛清）1140105