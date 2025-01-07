新科調查官目睹法國恐攻 返台成為調查局生力軍

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）調查局今天舉行調查班第61期結業典禮，共103人結訓。其中「師」字輩18人，包括律師、會計師，另有新科調查官於法國進修時目睹恐怖攻擊，返台後投身調查局，為反恐貢獻己力。

法務部調查局指出，為有效提升工作能量，廣招多元背景專業人才，多人具有實務工作經歷，其中7人通過律師考試、11人通過資訊、電信工程、會計、土木等高普考，另有12人通過警察、司法、關務、國家安全局等特考。

以第1名成績結業的李秉容曾在廣告圈有多年工作經驗，但找不到自己真正想實踐的人生價值，投入調查局，期許能結合過往所學，對社會有所貢獻。

第2名結業的林子文通過律師高考，認為將法律與事實緊密結合，得以實踐心中正義，成為兼具專業與格局的調查官。第3名結業的黃非比於法國巴黎進修時目睹恐怖攻擊，決心投身調查局，為台灣反恐任務貢獻己力。

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而大學主修西班牙語的卓劭珉，父親為福建連江地方法院庭長，母親為台中地方法院法官兼庭長，自幼耳濡目染司法，也以父母為榜樣，致力於打擊犯罪。

此外，宋子君的父親為已退休的調查局前公共事務室主任宋樂怡，看著父親專業的背景，希望與父親一同為受害者伸張正義，也期許父親為她感到驕傲。（編輯：方沛清）1140107