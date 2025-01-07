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黃國昌批綠色黨國毀司法獨立 邀請司法院長上街頭

2025/1/7 15:53（1/7 16:26 更新）
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民眾黨代理主席黃國昌（前左4立者）7日在司法院大門口舉行「綠色威權，司法不公」記者會，主張綠色黨國體制摧毀司法獨立，呼籲民眾1月11日司法節當天上街頭。中央社記者劉世怡攝 114年1月7日
民眾黨代理主席黃國昌（前左4立者）7日在司法院大門口舉行「綠色威權，司法不公」記者會，主張綠色黨國體制摧毀司法獨立，呼籲民眾1月11日司法節當天上街頭。中央社記者劉世怡攝 114年1月7日
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（中央社記者劉世怡台北7日電）民眾黨代理主席黃國昌今天表示，綠色黨國體制摧毀司法獨立，呼籲民眾並邀請司法院代理院長1月11日上街頭。司法院回應，獨立審判為法官天職，建請各界給法官純淨審判空間。

對此，司法院回應表示，依據法律獨立審判是法官的天職，也是司法院極力捍衛的價值，司法院籲請各界共同維護法官純淨的審判空間。

黃國昌今天下午帶領立院黨團7名立委，在司法院大門口召開「綠色威權，司法不公」記者會，並發表「給國民的一封信」，強調台灣的民主法治正受到侵害，台灣從威權中被釋放而擁有民主、法治的社會，但不知不覺中，被新生的威權蛀蟲腐蝕。

黃國昌說，民進黨經過8年的全面執政後，現任總統賴清德竟讓威權的幽靈悄悄潛回，敢批評民進黨者，就沒有資格進入司法院任大法官，正式宣告綠色黨國的體制，不但摧毀司法獨立，同時也踐踏民主法治。

黃國昌指出，當年帶著人民抗爭的綠色政黨，如今成為掌權者後，率領著自己的黨羽和鷹犬，配合黨、檢、媒的聯手合演，讓司法審判變成看人辦案、讓司法的天秤傾倒，用濫權濫訴將人囚禁、汙衊、打壓。

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黃國昌表示，不管是否支持前民眾黨主席柯文哲，這次運動無關任何個人，而是關乎被民進黨踐踏的司法，台灣民主法治是相當多前輩流血流汗爭取來的珍貴資產，台灣不應該成為「順賴清德生、逆賴清德亡」的國家，因此邀請所有認同「還我司法正義，拒絕綠色獨裁」訴求的民眾，1月11日一起上街頭響應。

黃國昌同時也發出邀請函，邀請司法院代理院長謝銘洋出席活動；司法院則由刑事廳廳長李釱任代表接下邀請函。（編輯：張銘坤）1140107

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