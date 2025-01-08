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三重損鄰案 動保處救出3隻貓咪

2025/1/8 09:47（1/8 10:01 更新）
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新北市三重六張街損鄰案造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，動保處派員設置誘捕籠，半夜先救出2隻小黑貓。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月8日
新北市三重六張街損鄰案造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，動保處派員設置誘捕籠，半夜先救出2隻小黑貓。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月8日
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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，暗夜喵喵聲引人揪心，動保處昨晚派員設置誘捕籠，順利救出3隻貓咪。

三重區六張街建案開挖地下室，造成兩側184號、190號倒塌或傾斜遭拆除，而隔壁192號的圍牆也破損，門框變形遭撤離安置。但屋主撤離了，屋內5隻貓卻未跟隨主人一起走，晚間傳出喵喵聲，動保處獲報前往救援。

新北市動保處長楊淑方昨晚7時許帶領動保員到場，在手電筒照明下，可看到小黑貓在屋內調皮跳躍玩耍，根本不知道已身處房子可能倒塌的險境中。

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在工務及警消人員協助下，動保員冒險從殘破圍牆進入屋內設置5個誘捕籠。動保員11時許重返檢視，果然已有2隻小貓入籠，國民黨新北市議員王威元也到場關心，並把小貓帶回附近的服務處暫置，待飼主來領回。

楊淑方表示，貓咪一整天沒吃東西及喝水，誘捕籠中放置貓罐頭，貓咪應該會很快會進籠。昨晚先救出2隻貓，今天上午再有1隻貓入籠救出，只是另有2隻貓在動保員救援時竄出門外消失無蹤，因此，動保處會在附近再設誘捕籠捕捉。（編輯：李亨山）1140108

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三重損鄰案 5貓留在撤離屋、動保處設誘捕籠營救動督盟調查新北三峽家戶動物 絕育率高於全國
新北市三重六張街損鄰案造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，動保處派員設置誘捕籠，8日上午另1隻貓咪誘捕獲救。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月8日
新北市三重六張街損鄰案造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，動保處派員設置誘捕籠，8日上午另1隻貓咪誘捕獲救。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月8日
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