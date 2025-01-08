門口花生米不翼而飛 彰化警調監視器發現喵星人犯案

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣張姓男子發現曬在家門口的1包花生米不翼而飛，心有不甘報警處理，員警調閱路口監視器畫面，發現偷走花生米的卻是「喵星人」，在小貓躲藏車底找到花生米，順利結案。

彰化縣警察局今天發布新聞稿指出，家住彰化市張男在家門口曬了1包花生米，準備要送給朋友，沒想到花生米卻不翼而飛，雖然東西不貴重，但張男心有不甘，還是向縣警局彰化分局報案。

員警調閱張男住處附近路口監視器畫面，發現有1隻黑白相間小貓，利用四下無人之際，嘗試用嘴巴叼走花生米，沒想到花生米有重量，小貓叼了好幾次，才成功把整包花生米拖到一輛轎車車底，同時躲在車底下。

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員警讓張男觀看監視器畫面，隨後陪同張男前往轎車車底搜尋，果然在車底找到花生米，不過卻沒有發現偷走花生米的喵星人，張男也不再追究。

警方呼籲，民眾應避免將食物隨意放置在地面，特別是開放空間，避免吸引野生動物啃食或搬運，導致物品遺失。（編輯：陳仁華）1140108