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男子巧遇仇家起衝突刺死對方 二審仍判9年

2025/1/9 15:46
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）陳姓男子和有舊怨的黃姓男子於2022年在雲林縣古坑鄉道路巧遇，黃男遭陳男持刀刺死，一審判陳男9年徒刑，今天二審宣判，認原審認事用法無違誤，量刑亦允洽，駁回雙方上訴。

台灣高等法院台南分院新聞稿指出，被告陳男曾譏笑黃男友人李男摔車，李男懷恨告訴黃男，黃男多次要求陳男出面解決此事，陳男於2022年11月12日晚間，與友人前往雲林縣古坑鄉桂林路看夜景，偶遇黃男一行人，黃男見陳男在場即上前言語挑釁，兩人開始拉扯、互毆。

陳男隨後自機車車廂取出蝴蝶刀，刺向黃男右肩背部、左頸、左側腋下及胸部等處，導致黃男送醫不治，陳男於員警獲報到場時主動向到場處理警員坦承為行為人而自首。

台南高分院指出，陳男雖辯稱無殺人犯意，但依法醫研究所解剖及鑑定報告書，陳男均朝黃男要害部位猛刺，兩人無深仇大恨，因黃男對陳男帶來精神面上極大恐懼，陳男才帶蝴蝶刀防身，揮刀所為是將該期間所受壓力與恐懼完全宣洩而出，此種情境應足認案發當時出於殺人故意。

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台南高分院指出，一審判決從輕量刑因子（被告過往品行良好、本件起因多為來自被害人的刺激、對被害人家屬提出部分彌補、自首），相較於從重量刑因子（手段凶殘、犯罪結果為生命法益剝奪、被害人家屬所受傷害），從輕量刑因子比重仍多於從重量刑因子。

台南高分院指出，原審處有期徒刑9年，認事用法均無違誤，量刑亦稱允洽，檢方及被告上訴均駁回，本件得上訴。（編輯：謝雅竹）1140109

#台灣高等法院台南分院
#古坑鄉
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