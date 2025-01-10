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苗栗台72線追撞釀4傷 賓士車翻覆駕駛涉肇逃

2025/1/10 11:29（1/10 12:11 更新）
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苗栗縣公館鄉台72線10日凌晨發生2輛自小客車碰撞事故，其中一輛自小客車內4人擦挫傷送醫，另一輛的賓士轎車翻覆後，駕駛不知去向，涉嫌肇事逃逸。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月10日
苗栗縣公館鄉台72線10日凌晨發生2輛自小客車碰撞事故，其中一輛自小客車內4人擦挫傷送醫，另一輛的賓士轎車翻覆後，駕駛不知去向，涉嫌肇事逃逸。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月10日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣公館鄉台72線今天凌晨發生2輛自小客車碰撞事故，造成其中一輛自小客車內共4人擦挫傷送醫，另一輛的賓士轎車翻覆後，駕駛不知去向，涉嫌肇事逃逸，警方追查中。

苗栗警分局表示，初步調查，凌晨近1時許，由張姓女子（39歲）駕駛自小客車沿台72線西往東方向行駛，行經13.6公里處、公館路段時，遭後方同向的賓士轎車追撞。

警方指出，事發後張女及其車上3名乘客全身有多處擦挫傷，被送往醫院救治，經酒精檢測，張女未有飲酒。不過，賓士車輛在事故發生後車輛翻覆、四輪朝天，卻未見駕駛留在現場，涉嫌肇事逃逸。

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賓士車翻覆，警方發現車身上遺留有血跡，研判車內應有人受傷，已將車輛查扣，持續追查中。至於詳細事故原因，尚待調查釐清。

苗栗警分局指出，依據道路交通管理處罰條例規定，肇事逃逸將處新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，此外須面臨刑責及民事賠償，提醒民眾發生事故時，依規定在場處置，避免觸法。（編輯：戴光育）1140110

#苗栗縣
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