台美合作破安毒走私 管碧玲：籌補預算精進海巡設備

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）台北跨國合作破獲市值逾新台幣10億元安毒走私案，海委會主委管碧玲今天表示，未來將籌補預算，精進海巡查緝設備及人員訓練，讓台灣成為扮演國際反毒、緝毒責任的重要角色。

海巡署艦隊分署、法務部調查局與美國跨國合作，破獲529公斤、市值超過新台幣10億元二級毒品安非他命，今天在高雄舉辦「緝獲金星輪走私第二級毒品安非他命案聯合記者會」，管碧玲陪同行政院長卓榮泰出席。

卓榮泰表示，這次毒品查緝能有如此豐碩成果，彰顯3項重要意義。第一，要向冒極大風險執行登船查緝工作海巡人員致上最深感謝，也提醒大家在執行任務以安全為優先考量。第二，也看見每一位海巡人員投入緝毒行動，展現對於生命安全與尊嚴重視。第三，此案凸顯「國際合作」重要性，除國內檢、警、調、憲、關務、海巡等「六大反毒治安守護神」投入，更感謝美國緝毒局專業設備，才能促成這次重大毒品破獲。

管碧玲致詞表示，願意帶領海巡達成卓榮泰海域執法深切期許，「我們也會趕上來，負起自己該有責任，該有好的裝備就是要做」，未來海委會將籌補預算，以利海巡署添購各項先進查緝設備及精進人員訓練，同時做到跟全世界民主國家共同分擔責任，要用最好設備因應國人期待，讓海巡署成為國際毒品查緝鏈中不可或缺角色。

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管碧玲也在臉書提到，這個案例是總統賴清德日前期勉全國治安機關首長「破除本位主義、協同團結保衛國家治安」最好示範。

管碧玲說，這次在美國在台協會高雄分處（AITK）與美國緝毒局協助下一舉破獲，卓榮泰特別關心美國對於船隻掌握能力，這是台灣需強化之處。未來要有這樣的實力、跟上國際腳步，與其他國家共同分擔責任。（編輯：李淑華）1140110