卓榮泰表揚消防楷模 義消陳淑貞母子成鳳凰獎佳話

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）消防鳳凰獎今天表揚74名楷模，行政院長卓榮泰頒獎肯定，也不忘呼籲立委們支持政府的政策和預算；「消防媽祖婆」陳淑貞和消防兒楊順翔陸續獲獎，一家雙傑成鳳凰獎罕見佳話。

在1月19日年度消防節前，內政部消防署今天提前舉行「113年鳳凰獎楷模表揚典禮」，卓榮泰、內政部長劉世芳到場頒獎，並對無懼危險投入前線各種救援、防災工作者，表達肯定與感謝。

卓榮泰致詞表示，每個得獎者都是在第一線身負重任，對於鳳凰獎想重新定義為「鳳凰不浴火、勇敢不打折」，希望大家都能堅毅、平安為國人守護家園和生命財產。

他提到，政府去年5月核定新台幣260億元的各項中長程計畫，總統賴清德昨天也宣布在2028年要增補3000名消防人員，要和大家站在同一陣線守護國家安全。

話鋒一轉，卓榮泰說，政府的政策已經定了，但預算還在國會裡，希望立委們可以了解、支持政府的政策和預算，該刪就刪，但不該刪的要保留一些，以增進大家的安全重要性。

消防署表示，鳳凰獎是消防最高榮譽，這次共計74人獲獎，分別為30名消防人員、31名義消人員、12名志工及1名消防學術研究人員。

其中，獲獎者之一陳淑貞為台南市義消總隊中隊長，自民國98年加入台南婦宣隊迄今逾15年，身為家管的她熱心宣導防災，協助辦理各式宣導活動和家戶安全訪視超過上千場，獲得「消防媽祖婆」美稱。

陳淑貞告訴中央社記者，因鼓勵長子楊順翔報考擔任消防員之後，想多加了解楊順翔的工作，才投入義消行列，深感預防宣導防災的重要性，只要能幫助減少一個家庭受災「就值得了」。

特別北上祝賀母親得獎的楊順翔也笑言，母親加入義消後，反而比自己更忙碌，但母子倆也增加更多防災、救護話題討論。

訪談席間，陳淑貞一度熱淚盈眶，她說，楊順翔從事消防後曾說「一看到火就想衝去滅火」，難免會讓父母憂心，希望楊順翔奮勇工作時也要顧及自身安全，同時也很謝謝丈夫長年支持，讓她無後顧之憂全力從事防災宣導工作。

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現任台南市消防局和緯高級救護隊隊員的楊順翔說，因早年在新竹救災時曾不慎自工地1樓跌落至B4，數次任務受傷，讓母親偶爾會感到憂心，現在執勤都會多想想家人的感受。

值得注意的是，楊順翔在109年就獲得鳳凰獎殊榮，111年還榮獲為十大傑出救護技術員，如今母親陳淑貞也獲肯定，一家雙傑成為鳳凰獎罕見佳話。（編輯：李錫璋）1140114