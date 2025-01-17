照服員督導涉找黑工顧病患 新北專勤隊逮3嫌送辦

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）移民署新北市專勤隊破獲某醫院照服員承包商派遣的督導涉勾結非法仲介業者安插無合法證件黑工擔任照服員，每年不法獲利估至少300萬元，逮獲3嫌送辦、查獲11名失聯移工。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊今天發布新聞稿指出，日前獲報前往北部某醫院病房執行查察勤務，查獲1名印尼籍失聯移工正在照護病患，此醫院病房樓層透過門禁卡及專屬APP（應用程式）嚴格管控人員進出，此非法移工卻自由進出。

移民官追查發現，醫院照服員承包商所派遣的督導涉勾結非法仲介私下派案，安插沒有合法證件黑工到病房照護病患，讓病患家屬誤信是合法外籍照服員，督導及非法仲介從中向每名黑工抽取每日800元仲介費，每年不法獲利估達新台幣300萬元以上。

新北市專勤隊組成專案小組持續溯源，日前會同移民署機動隊、新北市政府勞工局、海洋委員會海巡署澳底海巡隊及淡水海巡隊在新北市山區某鐵皮宿舍及非法仲介住處查獲11名印尼籍失聯移工。

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移民署新北市專勤隊表示，涉案督導及2名非法仲介業者依違反就業服務法意圖營利非法仲介罪嫌移送地檢署偵辦，11名失聯移工調查收容後遣送返國。

針對照護需求，移民署新北市專勤隊提醒，民眾應謹記「要正本、看雙證」，落實外籍照服員身分查證，以免受騙。（編輯：戴光育）1140117