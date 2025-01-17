高雄特搜大隊成立 陳其邁授旗盼提高救災能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄特種搜救大隊今天成立，市長陳其邁表示，高雄消防局是全台第3個通過重型認證縣市，編制130名人力，未來面對極端氣候及複合型災害，可提升救災能量。

高雄市政府上午舉行特種搜救大隊成立典禮，陳其邁在內政部次長馬士元、多名民意代表陪同下為大隊揭牌，並授旗給特搜大隊及義消特搜大隊。

陳其邁指出，高雄市消防局去年通過NAP消防署重型搜救隊認證，讓高雄成為繼雙北之後，第3個通過重型認證的縣市，加上地方議會強力監督及預算支持。搜救大隊共編制130名人力，擴大高雄在重型救災等各項搜救任務裡所需人力、裝備以及相關訓練，提供更多救災量能搶救火災、水災、地震等各種複合型災難，期許行有餘力可協助其他縣市。

陳其邁說，成立特搜大隊不僅是榮譽，也是一種責任，更是對生命尊重，提醒所有消防人員落實平日訓練，在每一次任務裡秉持任務優先，但更要提高警覺，確保自身安全，每一位消防人員都是守護高雄城市安全的英雄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特搜大隊現場除進行搜救犬、繩索技術及科技救災展演，也一一展示消防機器人、無人機、BOO行動基地、360全景攝影機、低軌衛星、衛星追蹤通訊裝置、影音生命探測器等裝備器材，在各式救災救援情況下，如何充分發揮效用，提升搜救量能。

年關將近，陳其邁也頒發春節加菜金及水果禮盒，感謝特搜大隊及義消特搜大隊平日及年節辛苦執勤，並依序慰問人員，發放蛇來運轉開運小紅包，他還準備特製開運小紅包，掛在搜救犬藍波、咪娜脖子上，增添年味喜氣。（編輯：郭諭儒）1140117