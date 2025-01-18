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女子誤信假投資損失3百萬元 苗栗警逮車手

2025/1/18 16:08（1/18 16:16 更新）
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苗栗蕭姓女子誤信股票投資廣告，交付新台幣300餘萬元後才發現遭詐騙，隨即報警處理。蕭女17日配合警方約出詐團成員，成功逮捕一名女性車手（白衣），警方詢後依法送辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月18日
苗栗蕭姓女子誤信股票投資廣告，交付新台幣300餘萬元後才發現遭詐騙，隨即報警處理。蕭女17日配合警方約出詐團成員，成功逮捕一名女性車手（白衣），警方詢後依法送辦。（警方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月18日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣18日電）苗栗市50歲蕭姓女子去年誤信股票投資廣告，交付新台幣300多萬元，想提取投資獲利金時被拒，才發現遭詐騙報警，蕭女昨天配合警方約出詐騙集團成員，成功逮捕女性車手，依法送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿表示，日前接獲蕭姓女子報案，指她去年10月在臉書（Facebook）瀏覽到股票投資廣告，以為可快速獲利，因此以面交方式交付逾300萬元給「投資理財專員」。

警方指出，蕭女日前試圖提取投資獲利金時卻遭拒，才驚覺受騙並報警求助，警方確認是典型假投資詐騙，立即展開調查並制定逮捕計畫。

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蕭女與警方合作，假意要再投資190萬元，約出詐騙集團成員面交。警方表示，昨天下午3時前往埋伏，順利逮捕28歲林姓女車手，並查扣「投資理財專員」識別證、手機及假收據等犯罪證物，依詐欺罪及「洗錢防制法」移送苗栗地檢署擴大偵辦。

苗栗警分局提醒，面對股票、基金或虛擬貨幣等投資應提高警覺，建議向合法金融機構或專業人士諮詢，選擇合法交易管道，以免成為詐騙受害者。（編輯：張銘坤）1140118

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