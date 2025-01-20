抖音流傳深偽照 柯建銘吳思瑤提告加重誹謗

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（中央社記者林長順台北20日電）TikTok日前流傳1段影片，造假民進黨立委柯建銘、吳思瑤接吻。吳思瑤、柯建銘今天委託律師到北檢及高檢署，提告涉犯國安法、加重誹謗罪、散佈他人不實之性影片等罪。

由於立法院院會正在表決總預算案，吳思瑤委請律師黃翊勛及國會辦公室主任吳奕萱前往台北地檢署及台灣高檢署提告。

吳奕萱在北檢宣讀吳思瑤聲明，表示記者告知，1個叫做「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01） 的tik tok帳號，發了造假影片，內容是把黨團記者會畫面，變造成吳思瑤跟柯建銘接吻。

第一時間，吳思瑤被噁心到根本不想看那支影片。相信這也是多數深偽被害人的心情。

助理查證後得知，這個帳號還發布了許多針對吳思瑤和民進黨女性立委的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑。

聲明中指出，國民黨立委陳玉珍回應記者「這個帳號不是我的，與我無關」。吳思瑤說，無從確認，但選擇相信同為女性國會議員，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線。

吳思瑤表示，自從擔任民進黨團幹事長，承受了各種攻擊、抹黑。每一天身處捍衛台灣民主、對抗毀憲亂政和預算恐攻的政治火線上，攻擊發展成「人格謀殺的性羞辱」。

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她說，為民主台灣仍有這種無法講理論述、只能使用下流手段的人感到悲哀。但不會畏懼、不會退縮。為了徹底防制深偽犯罪歪風，為了不再有下一個受害者，會提告到底。

吳思瑤要正告所有躲在假帳號背後，散佈不實內容乃至於性影像的犯罪者「在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到我面前表達。如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價」。（編輯：方沛清）1140120