男子載女通緝犯拒檢擦撞淡水警 2人被逮搜出毒品

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（中央社記者趙敏雅新北22日電）新北淡水警昨晚在民生路見到1輛自小客車形跡可疑，上前盤查張姓駕駛拒檢加速逃逸，1名員警遭擦撞跌傷。警方發現同車謝姓女子為通緝犯，追查圍捕2人並在車上查獲毒品K他命。

新北市政府警察局淡水分局表示，昨天晚間約近10時，2名竹圍派出所員警在淡水區民生路巡邏發現1輛自小客車違停形跡可疑，上前盤查發現車上謝姓女子為士林地檢發布毀損通緝犯。駕駛張姓男子假意配合，趁隙加速逃逸，波及一旁多輛車輛，還擦撞高姓員警造成四肢擦傷。

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警方依車號找到周姓車主，周男稱去年1月將車輛送修，因維修費過高而無力負擔，將車暫時抵押給車行使用。

警方循線追查，今天凌晨2時許在金山區一處加油站發現這輛自小客車，當場逮捕謝女，並在附近草叢逮捕張男，另外在車上搜出毒品K他命，目前已將2人帶回釐清，警詢後將依妨害公務、毀損、傷害、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：管中維）1140122