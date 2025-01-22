台南警破獲假幣商詐騙集團 交易逾2.5億181人受害

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（中央社記者張榮祥台南22日電）詐騙猖獗，台南市警局今天宣布破獲假幣商集團，逮捕主嫌吳姓男子等8人。警方調查，集團交易款項逾新台幣2億5000萬元，造成181人受害，其中吳男等5人已被收押。

台南市警局刑事警察大隊今天指出，警方1月8日在宜蘭縣、新北市、台中市等處查獲洗錢水房，破獲假幣商集團，逮捕吳男等8人，查扣手機、電腦、教戰手冊、隨身碟、筆記本、註記詞卡、點鈔機、公司章等物，且扣押等值1409萬元的44萬餘顆泰達幣。

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警方表示，假幣商集團向被害人佯稱投資虛擬貨幣可獲高額利潤，依指示設立錢包地址，再以明顯超過市場行情價格向特定「假幣商」購買虛擬貨幣，藉此牟利，共181人被害，交易款項逾2億5000萬元。

此外，台南警方也破獲詐欺集團涉嫌招攬成員，向網路欲求職民眾詐取金融帳戶，作為詐欺被害人匯款的人頭帳戶，再指揮車手提領贓款；警方在新北市、台中市、高雄市、台南市等逮捕蘇姓男子等6人到案。（編輯：郭諭儒）1140122