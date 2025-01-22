春節前線消防員堅守崗位執勤 蔣萬安慰勤勉勵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北22日電）農春節即將到來，許多前線消防員為守護市民仍在崗執勤，台北市長蔣萬安今天特地到台北市消防局慰勤，他表示，消防局每次都傾全力投入救災，讓傷害得到撫慰，不負市民期盼。

消防局發布新聞稿表示，農曆春節前夕，蔣萬安今天親赴局內第一救災救護大隊龍山及泉州分隊，慰勉辛勞在崗執勤的消防人員。

蔣萬安表示，因氣候異常，去年颱風不僅較往年多且路線飄忽詭譎，每次風災來臨前，消防局就做好萬全準備，從災前整備、災中搶救至災後復原，都傾全力投入，協助民眾在風災肆虐時能得到安全保護，風災過後城市也能迅速恢復市容，讓市民順利回歸正常生活。

除此之外，消防局緊急救護在去年度也累計成功協助150名OHCA（無呼吸心跳）病患康復出院，更獲得台灣急診醫學會頒發「2024年EMS金梧桐團體獎」殊榮，真正實踐「緊扣生命之鏈，重建最會救人城市」目標。

蔣萬安指出，在眾志成城努力下，遠見雜誌公布「2024年縣市總體暨永續競爭力調查」中，台北市也獲得7項冠軍，榮登總榜全國冠軍寶座。

在12項分榜排名中，台北市多項榮獲全國第一，尤其在「公共安全與消防」及「醫療衛生」項目，更名列六都之首，獲評為「競爭力首善之城」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局說，蔣萬安還援引星雲大師嘉言，「消防人員的力量，可以讓災難消彌於無形；消防人員的勇氣，可以將危險轉化為平安；消防人員的信心，可以把事故降低到最小；消防人員的情義，可以使傷害得到了撫慰」，藉此表彰消防人員的懿行。

同時，也期許台北市政府能全體齊心，朝向「永續共融、希望首都」的願景堅持前行，將北市建構為「運動、安全、未來之都」。（編輯：張銘坤）1140122