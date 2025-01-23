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彰化市民宅凌晨大火 1死3命危

2025/1/23 08:33（1/23 08:49 更新）
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彰化市全福街23日凌晨發生民宅大火，消防局接獲民眾報案立即出動人車前往救援。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月23日
彰化市全福街23日凌晨發生民宅大火，消防局接獲民眾報案立即出動人車前往救援。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月23日
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化市全福街今天凌晨發生民宅大火，消防局救出受困5人，1人意識清楚，另外2名大人、2名小孩無呼吸心跳均送醫；1名大人送醫後不治，其餘3人搶救中，起火原因待調查。

彰化縣消防局消防隊員指出，凌晨4時40分左右接獲民眾報案指稱，彰化市全福街有民宅大火，消防局立即出動15輛消防車、6輛救護車以及46名消防員前往滅火。

消防隊員抵達現場後，經民眾告知屋內有5人受困，消防隊員進入屋內，先救出32歲徐男。

徐男告訴消防員，他的姊姊、姊夫一家4口，住在2樓仍受困，消防員立即進入2樓救出徐男的姊姊、姊夫及徐女3歲大的兒子以及7個月大的女兒後送往彰化基督教醫院及秀傳醫院急救。

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徐女一家4口被救出時已無呼吸心跳，其中徐男的姊夫送醫後宣告不治，至於徐男的姊姊以及兒子、女兒仍在搶救中。

消防局指出，火勢已在5時20分左右撲滅，起火原因仍在調查中。（編輯：蕭博文）1140123

#彰化市
#彰化縣消防局
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