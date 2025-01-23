彰化市民宅大火救出5人 3歲男童搶救仍不治

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化市全福街今天凌晨發生民宅大火，消防局救出3大2小共計5人，其中鐘姓男子送彰化秀傳醫院急救仍不治，3歲大的兒子送彰化基督教醫院急救，搶救41分鐘後也宣告不治。

彰化縣消防局1名消防隊員指出，凌晨4時40分左右接獲民眾報案指稱，彰化市全福街有民宅大火，消防局立即出動15輛消防車、6輛救護車以及46名消防員前往滅火。

消防隊員抵達現場後，經民眾告知屋內有5人受困，消防隊員進入屋內，先救出32歲徐男；徐男告訴消防員，他的姊姊、姊夫一家4口住在2樓仍受困，消防員立即進入2樓救出徐男的姊姊、姊夫鐘男及3歲大的兒子以及7個月大的女兒後，送往彰化基督教醫院及秀傳醫院急救。

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鐘男和徐女被送往彰化秀傳醫院，鐘男經搶救後仍宣告不治，至於3歲大的兒子及7個月大的女兒，被送往彰化基督教醫院急救。

彰基指出，2名孩童到院前已無呼吸心跳，經緊急搶救41分鐘，男童仍宣告不治，女嬰經搶救後有自主心跳，立即轉送兒童加護病房，目前昏迷指數3分，還在搶救中。（編輯：管中維）1140123