彰化民宅大火父子2死 媽媽請育嬰假顧女兒遇火劫

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化市全福街民宅今天大火造成2死；鐘男1家4口和小舅子徐男住一起，鐘男父子不治，鄰居指出，徐女最近請育嬰假在家照顧未滿1歲的女兒；警消指出，民宅1樓堆滿雜物逃生不易。

彰化市全福街民宅凌晨發生大火，彰化縣消防局獲報出動15輛消防車、6輛救護車及46名消防員前往滅火，消防隊員到場後，先救出在4樓的32歲徐男，徐男告訴消防隊，姊姊及姊夫鐘男1家4口受困在2樓。

消防隊員趕緊進入2樓，救出鐘男、徐女及3歲大的兒子及7個月大的女兒，鐘男、徐女被送往彰化秀傳醫院急救，鐘姓男童及女嬰被送往彰化基督教醫院救治，4人送醫時都已無呼吸心跳。

彰秀醫院指出，鐘男送醫後經搶救仍宣告不治，徐女雖恢復生命跡象，但昏迷指數為3分，在加護病房急救中；彰基醫院則說，鐘姓男童經搶救41分鐘後，仍無法恢復呼吸心跳宣告不治，鐘姓女嬰經搶救後有心跳，立即轉送兒童加護病房，目前昏迷指數3分，還在搶救中。

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有鄰居指出，失火民宅原本只有徐男和媽媽使用，後來徐男姊姊1家4口搬來一起住，火災發生時，徐母去日本旅遊不在家，至於徐女在宅急便上班，最近請育嬰假在家照顧女嬰，沒想到卻遭遇大火意外。

警消則說，民宅1樓堆放大量雜物，疑似為起火點，至於起火原因仍在調查釐清。（編輯：郭諭儒）1140123