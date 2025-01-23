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彰化8旬翁一再改口領錢原因 警阻詐68萬

2025/1/23 15:44
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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣員林市82歲許姓老翁日前到郵局要提領68萬元，行員懷疑可能遭詐騙而通報警方，老翁先稱要借錢給友人，後又改口要發紅包，經員警勸說後成功攔阻，未損失錢財。

彰化縣警察局員林分局員林派出所20日接獲郵局行員通報，稱有1名老翁疑似遭詐騙集團以話術欺騙，老翁要提領新台幣68萬元，卻無法解釋作何用途，因而尋求員警到場處理。

警員陳正杰到場詢問老翁為何要提領現金，他先稱要借錢給友人，後又改稱要作為過年發紅包使用，最後又辯稱要存入另1家銀行帳戶；同行妻子則表示不清楚老翁提款用途。

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警方表示，老翁最後透露是在Line看到股票投資訊息，隨即加入好友，對方每天傳送股票投資獲利等相關訊息，讓他誤以為真，因此才準備提領面交投資款項；老翁經勸說後同意放棄提款，並由家屬帶回持續關懷，避免再次掉入假投資陷阱。

員林分局長吳詠傑表示，投資詐騙有增多趨勢，民眾接獲可疑訊息，務必牢記「冷靜、查證、報警」防詐騙3要領，以維護自身財產安全。（編輯：謝雅竹）1140123

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彰化員林警又逮馬來西亞詐騙車手 12月第2起婦曾遭騙200萬 上網找工作反淪詐團取款車手
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