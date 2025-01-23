出國打工陷阱多 林明昕：政院持續加強防詐和救援

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）民眾被騙至海外從事詐欺事件不斷。行政院政務委員林明昕今天表示，政府將持續督導相關單位積極防詐和救援，請民眾勿輕信海外求職話術，曾遭詐的火舞表演者謝岳鵬也現身說法。

警政署刑事局下午舉行「出國打工陷阱多 小心人財兩失」預防宣導記者會，林明昕親自主持，包括外交部、交通部觀光署、民航局、移民署、航警局及桃園國際機場股份有限公司等多個單位共同與會。

林明昕致詞表示，依據警政署受理報案及外交部受理急難救助數據指出，近期國人赴柬埔寨，或出境至泰國再轉至緬甸、寮國等地，從事電信詐騙等不法活動遭到逮捕、被限制人身自由或失聯等案例，有增加趨勢。

同時，警政署分析指出，海外求職詐騙手法多樣，人口販運只是「結果」，被害人多於社群網路受招募，想要海外淘金求職，但尚未實現賺大錢美夢，恐已淪為豬仔任人宰割，甚至觸犯當地嚴重刑責，得不償失。

林明昕說，希望透過今天的防詐預防宣導記者會，持續強化海外求職詐騙案件的宣導防範認識，行政院將持續督同所屬機關積極防杜國人受騙及救援受困國人返國，請民眾切勿輕信網路求職或網友推薦，宣稱東南亞地區等海外輕鬆求職話術，應確實查核訊息來源及內容真偽。

他呼籲，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢。

台灣火舞表演者謝岳鵬曾落入海外求職陷阱，日前遭騙到緬甸詐騙園區被逼從事詐騙工作，今天也現身說法，指自己在詐騙園區共待20天，感覺度日如年，不但被強逼學習詐騙話術、手法，還被關到戶外施以不人道折磨和虐打。

謝岳鵬說，從沒想過會獲救，所以想將親身經歷分享大家知道，也和警方合作拍攝2支反詐騙宣導影片，希望能多出一份力。

針對勸阻民眾受詐赴境外求職處理流程，警政署航警局刑警大隊長林明俊說明，民眾若發現親友疑似受詐出境求職，可立即向地方警察機關報案；並通報航警局協助清查其定位紀錄和航班資訊；再通報移民署進行出境注檢，防止對象無預警出境；警方也會在報到櫃檯即時攔阻，並通知家屬到場協助勸導。

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會中，各單位也加強宣導。民眾若對求職打工廣告有疑義，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或勞動部勞動力發展署「台灣就業通客服中心」免付費專線0800-777-888確認；若不幸落入受困海外處境，可即時撥打各駐外館處緊急聯絡電話，或國內緊急聯絡中心電話0800-085-095，以取得協助。

此外，觀光署也針對出國打工的詐騙陷阱，提醒旅行社販售機票及旅遊商品時，加強提醒旅客提高警覺；民航局與桃園機場公司也配合警政署，強化宣導民眾切勿輕信高薪誘惑不實廣告，盼能於機場搭機前及時攔阻，並訂定「國人遭誘騙至東南亞國家於航機上求救之協助機制」，針對機上求救民眾，請航空公司全力給予協助。（編輯：方沛清）1140123