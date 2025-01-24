高雄毒品通緝犯趁抽菸脫逃再被逮 戒護警員記過

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄張簡姓毒品通緝犯被警方帶回派出所偵訊時，偷走遭查扣的車鑰匙，再利用抽菸空檔開車脫逃，警方2小時內於大寮住處附近逮捕歸案。戒護警員疏失記過2次，所長申誡2次處分。

高雄市警察局仁武分局今天指出，仁美派出所員警1月2日晚間11時許巡經鳥松區神農路發現一輛自小客車懸掛車牌與車型不符，查獲駕駛張簡姓男子為高雄地檢署發布的毒品通緝犯，當場逮捕歸案；另自小客車使用他車牌照違反道路交通管理處罰條例第12條規定，處新台幣3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並移置保管及扣繳牌照。

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警方調查，張簡姓男子隔天上午7時許在戴腳鐐狀況下，先是偷拿走遭查扣的車鑰匙，再向員警要求想抽菸。張簡姓男子則趁在派出所外抽菸，員警不注意時，迅速發動車輛開車逃逸。警方見狀不敢大意，動員警力調閱監視器畫面追查，並在2小時內於其大寮住處附近空地，將他逮捕歸案。

仁武分局指出，張姓警員戒護人犯疏失，核予記過2次並函送橋頭地檢署偵辦，所長監督不周申誡2次處分。後續將持續加強員警執勤觀念及人犯戒護規範，避免類似案件再次發生。（編輯：郭諭儒）1140124